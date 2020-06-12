  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة الأمريكية تقتل سيدة في واشنطن

مقتل شخص وإصابة 12 في إطلاق نار بأمريكا

رئيس الوزراء

إيقاف عقود الزواج لمدة عام.. تعرف على قرار الحكومة

هالة زايد

رد رسمي من "الصحة" على انسحاب المستشفيات الخاصة من معركة كورونا

أرشيفية

جثة تسافر عبر القطار 5 ساعات دون اكتشافها!

اوفرين وصلاح

«لوفرين» لـ «محمد صلاح»: عادة أنت بخيل.. أنا متفاجئ

مرتضى منصور

إحالة مرتضى منصور للجنة تحقيقات "الفيفا"

محمد علي خير

إعلامي: مصر مش عايزة فلوس من ليبيا

بالصورة..ابراهيم سعيد يسخر من الأهلى بتوك توك

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة غير متوقعة عن "فايلر"

الحريري

الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. السعودية تفكر في إلغاء الحج

عرب وعالم

الحج
الحج
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قطر تسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا لليوم الثاني

#

إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق

#

3369.. إصابات كورونا في السعودية تواصل الصعود

#

إصابات كورونا في السعودية تواصل الارتفاع

السعودية

وزارة الحج والعمرة السعودية

اصابات كورونا

إلغاء الحج

قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100،000 شخص.

وأضاف المسؤول، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".

ويُعد الحج، الذي يُقام في أواخر يوليو هذا العام، أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، إذ يزور حوالي مليوني شخص المملكة كل عام لأداء الشعيرة الإسلامية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس جامعة الفيوم يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد تعافيه
» دراسة مذهلة: نزلات البرد تحمي من الإصابة بكورونا
» الصراع على العرش.. تغييرات جذرية والملكة إليزابيث تعلق أعمالها
» برلماني يتهم الحكومة بإهدار 700 مليار جنيه
» قلق بـ "الجبلاية" بعد إصابة 3 حكام بكورونا
» منذ 114 عاما.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه
» " موظفة ولدي راتب مجز".. سعودية فاتها الزواج تشعل مواقع التواصل
» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج
» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد
» يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
» شاهد.. العاهل الأردني يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية