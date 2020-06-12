بعد ارتفاع إصابات كورونا.. السعودية تفكر في إلغاء الحج

قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100،000 شخص.

وأضاف المسؤول، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".

ويُعد الحج، الذي يُقام في أواخر يوليو هذا العام، أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، إذ يزور حوالي مليوني شخص المملكة كل عام لأداء الشعيرة الإسلامية.