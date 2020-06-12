يقتل فتاة ويصيب صديقها بسبب كلب

12 يونيو 2020 - 05:33 م

أطلق مسلح النار على فتاة أثناء سيرها بصحة كلبها، بعد أن تنازع معها، بعد أن أمرت كلبها بالتبرز بجوار منزله، ما أشعل غضبه، ليقوم على الفور بإطلاق النار عليها، ما أدى إلى مصرعها.





كانت إيزابيلا ثالاس (21 عامًا) تمشي مع كلبها في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، عندما طلب منها مايكل كلوس (36 عامًا) بالتوقف عن الصراخ على كلبها، ليدخلا في مشادة تناول في نهايتا الأخير مسدسه ووجهه إلى الفتاة وصديقها داريان.





وقالت الشرطة: "دخل المشتبه به في مشادة كلامية مع الضحيتين بعد أن طلبا من الكلب أن يتبرز. ثم أطلق عليهما النار من داخل شقته"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".





ويواجه كلوز تهمة القتل من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء المشددة.





وقال صديق الفتاة، الذي يتماثل للشفاء في المستشفى، إنه حاول تجاهل الصدام، لكنه المتهم أطلق عليه الرصاص مرتين وقتل صديقته.





ونعت والدة إيزابيلا ابنتها على موقع "فيس بوك"، وكتبت: "لقد فقدنا اليوم ابنة وأخت وابنة وابنة وصديقة".



