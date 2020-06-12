مفاجأة.. الضابط قاتل «جورج فلويد» يحصل على 1.5مليون دولار

12 يونيو 2020 - 06:36 م

كشف تقرير لشبكة (CNN)، أن ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، المتهم الأول في واقعة مقتل المواطن الأمريكي الأسود في 25 مايو الماضي، سيحصل على أكثر من 1.5 مليون دولار من مستحقات معاشه، حتى في حال إدانته.





وطرد شوفين (44 عامًا) من الخدمة، ووجهت لهم تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يضع ركبته على عنق فلويد لمدة تصل إلى 9 دقائق دون أن يستجيب لتوسلاته، لأنه "لا يستطيع أن يتنفس".





مع ذلك، لا يزال بإمكانه الحصول على أموال المعاش، لأن ولاية مينيسوتا، على عكس بعض الولايات الأخرى، لا تسمح بمصادرة المعاشات التقاعدية للموظفين المدانين بجرائم جنائية تتعلق بعملهم، بحسب (CNN).





وأكدت جمعية معنية بالموظفين العموميين في مينيسوتا، أن شوفين، الذي عمل في الإدارة منذ عام 2001، سيظل مؤهلاً لتقديم معاشه الممول جزئيًا من دافع الضرائب في وقت مبكر من سن 50 عامًا، من دون أن تحدد المبلغ الذي سيحصل عليه.





والموظفون الذين يتم إنهاء خدمتهم طواعية، أو لسبب ما يستحقون الحصول على مزايا مستقبلية ما لم يختاروا استرداد جميع الاشتراكات التي تم تقديمها أثناء عملهم، وفقًا للجمعية.





وقالت متحدثة باسم الجمعية: "لا مجلسنا ولا موظفونا لديهم السلطة التقديرية لزيادة أو تخفيض أو رفض أو إلغاء المزايا. أي تغييرات في القانون الحالي يجب أن تتم من خلال العملية التشريعية".





ورفض محامي شوفين التعليق على الشبكة.





ومن المرجح أن يحصل شوفين على إعانات سنوية تبلغ حوالي 50 ألف دولار سنويًا إذا اختار البدء في استلامها في سن 55، وفقًا لتحليل (CNN) الذي أخذ في الاعتبار مدة عمل الشرطي السابق وبيانات كشوف المرتبات لعام 2019 وتفاصيل العقد وتوجيه خطة المعاشات وجداول الرواتب.





ويمكن أن يصل إجمالي المبلغ إلى 1.5 مليون دولار على مدى 30 عامًا، ويمكن أن تكون أعلى إذا تلقى مبالغ كبيرة من العمل الإضافي في السنوات الماضية.





واثنان من الضباط الآخرين الذين يواجهون اتهامات، وهما توماس لين وجيه ألكسندر كوينج، كانا مبتدئين، لكن ضابطًا ثالثًا هو تو ثاو لا يزال مؤهلاً لتلقي الإعانات، وفقًا لسجلات التوظيف التي حصلت CNN.





وقالت الشبكة إن مكتب عمدة مينيابوليس وإدارة الشرطة واتحاد الشرطة المحلية لم يستجب لطلبات التعليق.





وقال الدطتور بروس جونسن، أستاذ القانون في جامعة جورج ميسون وشارك في تأليف بحث 2017 حول هذه المسألة، إن "مصادرة المعاشات التقاعدية لسوء السلوك أمر نادر جدًا".







