وزير الإعلام: لا نعلم موعد انتهاء جائحة كورونا

قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إن الحكومة قررت استمرار الإجراءات الاحترازية لمدة 15 يوما أخرى، حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدا أن لجنة أزمة كورونا تنعقد بشكل دائم.

وأضاف "هيكل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، أنه ليس لدينا تاريخ محدد لنهاية جائحة فيروس كورونا ونتعامل مع الأمر لحظة بلحظة.

وأوضح وزير الإعلام، أنه بشكل شخصي ضد استخدام بعض السياسات في مواجهة فيروس كورونا ، وأنه يرفض الشائعات التي تطلق بشأن الفيروس التاجي والتي يجب عدم الالتفات إليها.

وتابع هيكل، أن خسائر قطاع الطيران تصل إلى نحو 2 مليار جنيه شهريا، مشيرًا إلى أن كل قطاعات الدولة جاهزة للفتح ولكن ننتظر الوقت المناسب، وقطاع السياحة والطيران سيعودان للعمل أول يوليو بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنه، توجد خطة كاملة لإدارة الأزمة وفتح الأنشطة الرياضية، لافتا إلى أنه تم السماح للأندية بتلقي الاشتراكات من الأعضاء بداية من 15 يونيو، ولم نعلن عن موعد استئناف النشاط الرياضي حتى الآن، مشددًا على أن قرار إقامة امتحانات الثانوية العامة تم حسمه في 21 يونيو وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلبة.