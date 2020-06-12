» شاهد.. أول ظهور لـ «رامز جلال» منذ نهاية رمضان

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شارك الفنان رامز جلال، صورة له مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أثناء زيارته في منزله للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية تركيب دعامتين في القلب.
وعلق رامز على الصورة التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها مع زكي وهو يرتدي الكمامة، قائلاً: "لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا أشرف زكي عمنا حمد لله علي سلامتك".
وكان قد نعى قبل أيام الفنان حسن حسني الذي وافته المنية في نهاية الشهر الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب قائلاً: "ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويجعلك مع الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".


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