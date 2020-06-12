مفاجأة.. "الباز" يزف بشرى سارة بشأن اختفاء "كورونا"

أعرب الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، عن سعادته بإشراف طبيب وأستاذ من جامعة عين شمس على تصنيع لقاح مضاد لكورونا في جامعة أكسفورد.

وتابع "الباز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج مانشيت والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" أبحاث الأطباء والمتخصصين حول فيروس كورونا تؤكد اختفاءه أو نهايته في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2021 بعد الحصول على لقاح مضاد له".

ونوه عالم الفضاء المصري إلى أن الاقتصاد العالمي سيتراجع بسبب أزمة كورونا خاصة الدول الأوروبية.