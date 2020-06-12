برشلونة يستغنى عن فيليبي كوتينيو مقابل 80 مليون يورو

أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة الاستغناء عن فيليبي كوتينيو نجم الفريق بنهاية الموسم الجاري، ولكن حال وصول عرض بقيمة 70 لـ 80 مليون يورو.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن هناك اجتماعا سيعقد بين إدارة النادي وكيا جورابشيان وكيل أعمال اللاعب للحديث عن مستقبل اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن نجم برشلونة يرغب في العودة مرة أخرى لـ الدوري الانجليزي نظرا لقناعته بـ قدرته على العودة لمستواه السابق.

وتابعت أن ارسنال وتوتنهام يرغبان في ضم اللاعب بالاضافة لـ نيوكاسل يونايتد.