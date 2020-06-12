كورونا.. ارتفاع طفيف في وفيات إيطاليا

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سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 56 حالة مقابل 53 أمس الخميس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 56 حالة، وبلغ 34223 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الوفيات اليومية بعد أيام من تراجعه، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 9 يونيو إلى 79 حالة، وفي 10 يونيو إلى 71، وفي 11 يونيو إلى 53.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 163 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236305.

ويشهد معدل الإصابات اليومية تقلبات تأتي بعد أيام من الانخفاض المتواصل، وسجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 9 يونيو 283 حالة، وفي 10 يونيو 202، وفي 11 يونيو 379.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 30637 إلى 28997، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 236 إلى 227 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 1747 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 171338 إلى 173085 شخصا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.784 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، وأعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.


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