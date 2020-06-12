» يوفينتوس وميلان.. تعرف على التشكيل الرسمي

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مروان أساسي.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام الدراويش

ا?علن كلا من ماوريسيو سارى وستيفانو بيولى، المديرين الفنيين لفريقى يوفنتوس وميلان، التشكيل الا?ساسى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق بعد قليل، على ملعب "يوفنتوس ا?رينا" فى ا?ياب نصف نهاي?ى كا?س ا?يطاليا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين التى ا?قيمت على ملعب "سان سيرو" قد انتهت بالتعادل الا?يجابى 1-1، حيث سجل الكرواتى ا?نتى ريبيتش للروسينييرى، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لليوفى فى الدقيقة الا?خيرة من ركلة جزاء.

وسيواجه الفاي?ز من مجموع المبارتين الفاي?ز من مجموع نتيجة مبارتى نابولى وا?نتر ميلان، حيث سيقام لقاء الا?ياب بين الفريقين غد السبت على ملعب "ساو باولو"، حيث حقق نابولى الفوز ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد ا?حرزه الا?سبانى فابيان رويز.

وستقام المباراة النهاي?ية لكا?س ا?يطاليا يوم 17 يونيو الجارى بملعب "الا?ولمبيكو" فى العاصمة روما. ويغيب عن يوفنتوس فى لقاء اليوم، المهاجم الا?رجنتينى جونزالو هيجواين، حيث يعانى من ا?جهاد في عضلات الفخذ. فيما يغيب عن صفوف ميلان فى لقاء اليوم، النجم السويدى زلاتان ا?براهيموفيتش للا?صابة.


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