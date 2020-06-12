» كورونا.. 10 وفيات و109 إصابات جديدة في الجزائر

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الطيب حسين

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 10 وفيات و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع يوم أمس الخميس الذي سجلت فيه 9 وفيات و105 إصابات.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 751، والإصابات إلى 10698 في عموم البلاد.

وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة تفشي الفيروس، جمال فورار، تماثل 68 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 7322.

وتشهد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس استقرارا في الأيام الأخيرة، حيث تتجاوز الوفيات الـ100 بقليل، وتقارب الوفيات أو تساوي الـ10 يوميا.



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