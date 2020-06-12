عايزين الشغل يفتح.. تفاصيل حوار الرئيس ومواطنتين بالأسمرات

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الأسمرات 3 السكنى بالمقطم، الذى تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالى من قاطنى العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعى جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل،

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الرئيس السيسى الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم فى ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

والتقى "السيسي" بسيدتين من سكان المنطقة، قائلاً لهما:"طمننونى عليكم"، فأجاباه بقولهم :"الحمدلله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. أحنا واثقين فى حضرتك"، فرد الرئيس السيسى قائلاً: "واثقين فى الله .. الظرف دا هينتهى.. إن شاء الله ودعواتكم الطيبة".

وقالت المواطنات للرئيس:"أحنا معاك ياريس وإن شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا .. أحنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة.. يعينك يارب ويعينك علينا".

ورد الرئيس: "أنا عايز كل حاجة تبقى كويسة وربنا المعين، ويعينكم معانا"، ثم وجه حديثه للمواطنتين:"مش عايزين حاجة؟"، فردت إحداهما:" لا اتفضل أنت عندنا بقى بجد.. نشرب شاى بالنعناع"، فرد الرئيس:" يشرفنى والله العظيم".


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