» الذهب يرتفع 3 جنيهات.. تعرف على أسعار اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 21  الأكثر مبيعا  780 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة كما يلي:
عيار 18 : 668.55 جنيه
عيار 21 : 780 جنيها
عيار 24 : 891.40 جنيه
 الجنيه الذهب : 6240 جنيها

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