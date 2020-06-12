لماذا أنوف تماثيل المصريين القدماء محطمة؟

12 يونيو 2020 - 09:53 م

لماذا تبدو أنوف تماثيل المصريين القدماء محطمة؟، هذا السؤال أجاب عنه عالم الآثار والمصريات، الأمريكي إدوارد بليبرج في رده على زوار متحف بروكلين حيث يشرف على الآثار المصرية المتواجدة في داخله.





وفي تفسيره للتدمير واسع النطاق، أشار بليبرح إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تشويه معظم أعمال الفن المصري في المقام الأول، مستشهدًا بدوافع سياسية ودينية وشخصية وإجرامية لا تعد ولا تحصى في أعمال التخريب، التي شكلت الأساس لتلك الأنماط من الأضرار التي استهدفت التماثيل.







وفرّق بليبرح بين التلف العرضي والتخريب المتعمد، قائلاً إن الأنف البارز على تمثال ثلاثي الأبعاد يمكن كسره بسهولة، لكنه تحدث عن "مؤامرة" في تحطيم أنوف النقوش المسطحة أيضًا.





وأشار إلى أن القدماء المصريين "كانوا يعتقدون أن جوهر الإله يمكن أن يسكن صورة لهذا الإله، أو في حالة مجرد بشر، يمكن لجزء من روح الإنسان المتوفى أن يسكن تمثالًا منقوشًا لذلك الشخص بعينه. لذا، كانت حملات التخريب هذه تهدف إلى "إلغاء تنشيط قوة الصورة"، كما نقلت شبكة (CNN) عن بليبرج.









كانت المقابر والمعابد مستودعات لمعظم التماثيل والنقوش التي كان لها طقوس.





وقال بليبرج: "كلها تتعلق باقتصاد القرابين الخارقة للطبيعة. في القبر، عملوا على "إطعام" الشخص المتوفى في العالم الآخر بهدايا من الطعام من هذا العالم. في المعابد، تظهر تماثيل الآلهة تتلقى عروض من تماثيل الملوك، أو النخب الأخرى القادرة على تكليف تمثال".





وأوضح أن "دين الدولة المصرية، يُنظر إليه على أنه" ترتيب يوقر فيه الملوك على الأرض الإله، وبالمقابل يعتني الإله بمصر". وأشار إلى أن التماثيل والنقوش كانت "نقطة التقاء بين الخارق وهذا العالم"، وهي مأهولة فقط، أو "أعيد إحياءها" عند أداء الطقوس. وقد تؤدي أعمال الأيقونية إلى تعطيل تلك القوة.







ولفت بليبرج – وفق معتقد المصريين القدماء - إلى أن "الجزء المتضرر من الجسم لا يصبح يعد قادرًا على القيام بعمله. بدون أنف، تتوقف روح التمثال عن التنفس، بحيث يقوم المخرب "بقتله" بشكل فعال. فتحطيم الأذنين لتمثال الإله يجعله غير قادر على سماع صلاة. وفي التماثيل التي تهدف إلى إظهار البشر يقدمون القرابين للآلهة، يتم قطع الذراع اليسرى - الأكثر استخدامًا لتقديم القرابين - لذلك لا يمكن أداء وظيفة التمثال (غالبًا ما يتم العثور على اليد اليمنى محجوبة في التماثيل التي تستقبل القرابين)".







وقال بليبرج: "في العصر الفرعوني، كان هناك فهم واضح لما كان من المفترض أن يقوم به النحت، حتى لو كان سارق المقبرة الصغيرة مهتمًا في الغالب بسرقة الأشياء الثمينة، فقد كان قلقًا أيضًا من أن ينتحر الشخص المتوفى إذا لم يتم تشويه صورته".





تعود الممارسة السائدة إلى بدايات التاريخ المصري. وقال بليبرج إن "المومياوات المتضررة عمًدا من فترة ما قبل التاريخ، على سبيل المثال، تشير إلى "اعتقاد ثقافي أساسي للغاية بأن إتلاف الصورة يضر بالشخص الذي يمثله. وبالمثل، قدمت الكتابة الهيروغليفية تعليمات للمحاربين على وشك الدخول في المعركة: اصنع دمية شمعية للعدو، ثم دمرها. تصف سلسلة من النصوص القلق من تلف صورتك الخاصة، ويصدر الفراعنة بانتظام مراسيم ذات عقوبات رهيبة لأي شخص يجرؤ على تهديد شكله".





وفي حديثه عن عدم جدوى مثل هذه التدابير، قال بليبرج إنهم "لم يكونوا مخربين. إنهم لم يكونوا متهورين وعشوائيين. في الواقع، تشير الدقة المستهدفة لأزاميلهم إلى أنهم عمال مهرة ومدربون وموظفون لهذا الغرض بالتحديد".





قال بليبرج: "غالبًا في العصر الفرعوني ، إنه في الحقيقة فقط اسم الشخص المستهدف، في النقش. وهذا يعني أن الشخص الذي قام بالضرر يمكنه القراءة!".







واعتبر أن "تغير فهم هذه التماثيل بمرور الوقت مع تحول الأعراف الثقافية. في الفترة المسيحية المبكرة في مصر، بين القرنين الأول والثالث بعد الميلاد، كان يخشى أن الآلهة الأصلية التي تعيش في التماثيل كانت شياطين وثنية. ولتفكيك الوثنية، تعرضت أدواتها الطقسية - وخاصة التماثيل التي تقدم القرابين – للهجوم".





بينما علق على مرحلة ما بعد الفتح الإسلامي في القرن السابع، بالقول: "يعتقد العلماء أن المصريين فقدوا أي خوف من هذه الأشياء الطقسية القديمة. خلال هذا الوقت، تم تقليم التماثيل الحجرية بانتظام إلى مستطيلات واستخدامها ككتل بناء في مشاريع البناء".









وقال بليبرج: "كانت المعابد القديمة تُعتبر إلى حد ما محاجر، وعندما تتجول في القاهرة في العصور الوسطى، يمكنك أن ترى شيئًا مصريًا أكثر قدمًا مدمجًا في الجدار".







