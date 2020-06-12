الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي "كورونا" إلى 11 ألف

اأعلنت وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 11108 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وذكرت في بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفعت إلى 12493 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة و 45حالة وفاة.