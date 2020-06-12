  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تفاصيل تبديل جثث كورونا داخل مستشفى بالغربية‎

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

تسجيل أكبر عدد يومي لإصابات "كورونا" منذ بدء الأزمة

لماذا أنوف تماثيل المصريين القدماء محطمة؟

لماذا أنوف تماثيل المصريين القدماء محطمة؟

جولة السيسي

عايزين الشغل يفتح.. تفاصيل حوار الرئيس ومواطنتين بالأسمرات

الباز

مفاجأة.. "الباز" يزف بشرى سارة بشأن اختفاء "كورونا"

أرشيفية

«أزمة كورونا».. الجيش البولندي يغزو التشيك.. والأخيرة ترد

أرشيفية

دولة عربية تعلن فتح مطارها أمام الرحلات

ساويرس

تصريح ناري من ساويرس ضد عبد الناصر: دمر البلد

ديريك شوفين

مفاجأة.. الضابط قاتل «جورج فلويد» يحصل على 1.5مليون دولار

سد النهضة

سد النهضة.. تحرك مصري للدفاع عن حقها في المياه

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي "كورونا" إلى 11 ألف

آخر الأخبار

خالد مجاهد
خالد مجاهد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تبرع 600 ألف شخص ببلازما المتعافين.. «الصحة» تعلق

#

«الصحة»: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي "كورونا" إلى 1730

#

ألمانيا.. أكثر من 50 ألف حالة شفاء من كورونا

#

متحدث "الصحة" يكشف موقف مصر في وباء كورونا

اأعلنت وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 11108 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وذكرت في بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفعت إلى 12493 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة و 45حالة وفاة.

وأعلنت عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال البيان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الباز" يكشف موعد اختفاء فيروس كورونا من العالم‎
» ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة
» الذهب يرتفع 3 جنيهات.. تعرف على أسعار اليوم
» كورونا.. 10 وفيات و109 إصابات جديدة في الجزائر
» يوفينتوس وميلان.. تعرف على التشكيل الرسمي
» الصحة العالمية: لبن الأم المصابة يحمل فيروس كورونا
» "رونالدو" يوجه رسالة لهؤلاء قبل ساعات من لقاء ميلان
» الصحة العالمية تحذر أوروبا
» شاهد.. أول ظهور لـ «رامز جلال» منذ نهاية رمضان
» طفل سوري كفيف من ضحايا الحرب يستعيد بصره
» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية