تفاصيل تبديل جثث كورونا داخل مستشفى بالغربية‎

12 يونيو 2020 - 10:00 م

كشف محمود محمد، نجل سيدة متوفية بفيروس كورونا، تفاصيل تبديل جثمان والدته بجثمان متوفي أخر بالفيروس عن طريق الخطأ، في مستشفى كفر الزيات بالغربية.



وقال «محمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، إن والدته أصيبت بفيروس كورونا، وتم حجزها في مستشفى كفر الزيات، مشيرا إلى أن المستشفى تواصلت معهم بعد وفاة والدته لاستلام الجثمان.



وتابع: فوجئ أثناء استلام جثمان والدته، أن الجثمان ليس لوالدته، معلقا: "فوجئت أن الجثمان لراجل، والدنيا انقلبت، ومدير المستشفى جه، ومدير الأمن تدخل"، مشيرا إلى أنه تم تحديد الجثمان الذي استبدل مع جثمان والدته، وتوصلوا لأسرة المتوفي الأخر.

