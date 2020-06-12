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"الباز" يكشف موعد اختفاء فيروس كورونا من العالم‎

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، أن أبحاث الأطباء والمتخصصين حول فيروس كورونا  المستجد تؤكد باختفائه أو نهايته في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2021،  مشددا علي أنه من المتوقع خروج لقاح الفيروس الخطير نهاية العام الحالي  والقضاء عليه.
وأضاف «الباز» خلال لقائه عبر تطبيق «سكايب» في برنامج «مانشيت» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، المُذاع على  قناة إكسترا نيوز، يوم الجمعة، أن الدول وشعوب الدول التي ستأخذ الأمر بجدية وتقدم العلم والعلماء على كل شيء آخر سينجون ويتقدمون بينما المستهترون ستكون عاقبتهم وخيمة جداً .
وأوضح «الباز»، أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة والأطباء أشياء إيجابية ومستحسنة، معربًا عن سعادته البالغة بإشراف طبيب وأستاذ من جامعة عين شمس بالإشراف على تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في جامعة أكسفورد.
وأشار العالم المصري الكبير إلى، أن الاقتصاد العالمي سيتراجع بسبب أزمة كورونا خاصة في الدول الأوروبية، لافتا إلى أنه يجب أن نتعامل مع البيئة ومع الأشياء التي تجد عليها، قائلا: «ستظهر أشياء جديدة مثل كورونا في المستقبل ويجب أن نتعامل".
وشدد «الباز» على أنه لابد من إعادة الاهتمام بدعم الفكر والمعرفة والبحث العلمي حول العالم ، مشيرا إلى أن تغيرات الطبيعة نتيجة تداعيات فيروس كورونا محدودة للغاية.

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