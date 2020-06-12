أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

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قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن ما يزيد عن 90% من المصابين بكورونا الذين لم تظهر عليهم أعراض الفيروس لا ينقلون العدوى.
وأوضح «حمدي» خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد مجدي قي برنامج «أخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يميل إلى التفسير القائل بأن كورونا  ظهر في الصين منذ أغسطس الماضي، مؤكدًا أنه كان في مقاطعة ووهان الصينية خلال ديسمبر الماضي ولم يلاحظ أي شئ عن وجود وباء كورونا.
وأكد على أن عملية إنتاج لقاح لأي فيروس لا يستغرق أكثر من أسبوع ولكن التجارب السريرية هي التي تستغرق الوقت الكبير.
وأضاف الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه لو حدث تغير في الجو وغيره فإن فيروس كورونا قد يكون أضعف.
وأرف، أن المستشفيات يجب أن تكون للحالات الحرجة فقط من المصابين بكورونا والباقي عليهم العزل المنزلي لافتا إلى أن هناك 5 أيام بين ظهور الأعراض وحدوث ضيق التنفس ويجب على المريض الذهاب للمستشفى عندما يشعر بضيق التنفس. 
 واستكمل، أن نتائج الدراسة التي انتهت إلى وجود ربط بين فيروس كورونا وفصيلة الدم لا تخرج عن كونها دراسات إحصائية فقط.
وكشف عن بعض الإجراءات التي يجب مراعاتها لملتزمي العزل المنزلي مشيرا إلى أنه يجب أن يرتدي الكمامة وألا يدخل بعده أحد من أهله إلى دورة المياه قبل مرور ساعتين.
وتابع أنه يجب وضع أكياس للقمامة في غرفة العزل المنزلي ويضع فيها المخلفات أولا بأول، ولا يلتقي به أحد من أهله ولكن يكون التواصل  عبر الهاتف ويعقم المكان المتواجد فيه فور الكحة.
وأردف الدكتور أسامة حمدي، أنه لو ثبت على المريض إصابته بفيروس كورونا عليه تناول كافة أدوية بروتوكول العلاج خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض.
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أخطأت عندما حذرت من استخدام دواء الملاريا في علاج فيروس كورونا مؤكدا أن الدواء أثبت فعالية في الحالات الحرجة والمتوسطة وكذلك في علاج عدد من الفيروسات الأخرى، محذرا من تناول الأدوية المستخدمة في علاج كورونا دون الإصابة بحجة الوقاية لأن ضررها سيكون أكبر من نفعها.
 

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