  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على نقص أدوية فيروس كورونا

كورونا

معلومة صادمة عن تحور فيروس كورونا العام المقبل

تحاليل كورونا

طبيب يكشف معلومة صادمة عن علاج كورونا ببلازما الدم

كورونا في مصر

هل الإصابة بالبرد تقي من كورونا؟ .. أخصائي بعلم الوبائيات يجيب

كورونا

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

كورونا

تفاصيل تبديل جثث كورونا داخل مستشفى بالغربية‎

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

تسجيل أكبر عدد يومي لإصابات "كورونا" منذ بدء الأزمة

لماذا أنوف تماثيل المصريين القدماء محطمة؟

لماذا أنوف تماثيل المصريين القدماء محطمة؟

جولة السيسي

عايزين الشغل يفتح.. تفاصيل حوار الرئيس ومواطنتين بالأسمرات

الباز

مفاجأة.. "الباز" يزف بشرى سارة بشأن اختفاء "كورونا"

خبير اقتصادي: صادرات مصر تحسنت.. والجنيه مستقر

الحياة السياسية

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خبير اقتصادي يشيد بالمشروعات القومية بالدولة

#

خبير تنمية: الثروة العقارية في مصر100 تريليون ولا يتم الاستفادة منها

#

إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

#

بالأرقام.. مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادى خلال 11 عامًا

قال فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إنه لابد من التعزيز النقدى والمالى فيما يتعلق بالتضخم وسعر صرف الجنيه المصرى، وتعزيز النمو من خلال موازنة يتم احتواء الدين العام بها، فنحن نعيد فتح النشاط المصرى حاليا بحيث تكون إعادة للفتح التدريجى، وهو تحدى فى حد ذاته، بما يحمى الأرواح، وأيضا حماية قوت الشعب المصرى، وهو ما يحتاج سياسة متوازنة.
وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، التحدى الثانى هو الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات، أصبحت فى غاية الأهمية، وظهرت أهميتها فى ظل جائحة كورونا، ولولا أن مصر اتخذت قرارات مهمة فى التعليم قبل 3 سنوات وأيضا منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كان سيكون أمامنا عقبات كبيرة.
وأضاف أن صادرتنا وتحويلتنا وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعض هذه المصادر أصابها التراجع، وبالتالى نحن مرتبطين بالعالم، والنقل الدولى تأثر بشدة، وهنا لابد من فتح المجالات الجوية تدريجيا، ومصر اتخذت إجراءات احترازية، أما عن التحويلات فستتأثر بسبب تراجع سعر برميل البترول الذى وصل إلى مشارف الـ 40 دولار، وهو ما يؤثر على دول الخليج، والصادرات وقناة السويس لم يتأثرا من أزمة كورونا كثيرا، بل أن الصادرات تتحسن ، والجنية المصرى مستقر، ولا توجد سوق سوداء، لأن البنك المركزى أمام تعويم حر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الصحة" تستجيب لاستغاثة "الكحلاوي" بشأن دار المسنين
» فيروس كورونا يفقد شراسته حال هذا الأمر
» أستاذ كبد: الحديث عن علاج فيروس كورونا "اجتهادات"
» "الباز" يكشف موعد اختفاء فيروس كورونا من العالم‎
» ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة
» الذهب يرتفع 3 جنيهات.. تعرف على أسعار اليوم
» كورونا.. 10 وفيات و109 إصابات جديدة في الجزائر
» يوفينتوس وميلان.. تعرف على التشكيل الرسمي
» الصحة العالمية: لبن الأم المصابة يحمل فيروس كورونا
» "رونالدو" يوجه رسالة لهؤلاء قبل ساعات من لقاء ميلان
» الصحة العالمية تحذر أوروبا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية