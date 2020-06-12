خبير اقتصادي: صادرات مصر تحسنت.. والجنيه مستقر

12 يونيو 2020 - 10:30 م

قال فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إنه لابد من التعزيز النقدى والمالى فيما يتعلق بالتضخم وسعر صرف الجنيه المصرى، وتعزيز النمو من خلال موازنة يتم احتواء الدين العام بها، فنحن نعيد فتح النشاط المصرى حاليا بحيث تكون إعادة للفتح التدريجى، وهو تحدى فى حد ذاته، بما يحمى الأرواح، وأيضا حماية قوت الشعب المصرى، وهو ما يحتاج سياسة متوازنة.



وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، التحدى الثانى هو الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات، أصبحت فى غاية الأهمية، وظهرت أهميتها فى ظل جائحة كورونا، ولولا أن مصر اتخذت قرارات مهمة فى التعليم قبل 3 سنوات وأيضا منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كان سيكون أمامنا عقبات كبيرة.

