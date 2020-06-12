طبيب يكشف معلومة صادمة عن علاج كورونا ببلازما الدم

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أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن بلازما الدم حتى الآن علاج  تجريبي لفيروس كورونا لم يتم إقراره بشكل رسمي من جانب أي منظمة للصحة في العالم.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حق بلازما دم المتعافين يتم حقنها للحالات الحرجة لمصابي  فيروس كورونا.
وأشار الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس إلى أن الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا الذين يتعرضون لمشاكل في الجهاز التنفسي ويتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.
وكشف أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، أن وزارة الصحة قامت بتجربة بلازما دم المتعافين  لفيروس كورونا على 19 حالة حتى الآن تم تعافي 5 حالات ووفاة ثلاثة حالات والباقي لم يستجيب حتى الآن لهذا العلاج.
وأوضح الدكتور هشام الخياط أن البلازما ليست بمثابة السحر لعلاج فيروس كورونا لأنه لا يوجد علاج مقنن يعالج كورونا بنسبة 100%، فهو علاج تجريبي يتم استخدامه في الحالات الحرجة ويتم استخدامه في عدد من الدول مثل  أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وجنوب شرق آسيا ومصر ضمن بروتوكول عالمي لعلاج المرضى ببلازما المتعافين من كورونا.

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