معلومة صادمة عن تحور فيروس كورونا العام المقبل

13 يونيو 2020 - 12:00 ص

أكد الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، حدوث تحور لفيروس كورونا العام المقبل.



وشدد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، على أهمية الوقاية وإتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال إنه لا يمكن لأي دولة على مستوى العالم حتى أمريكا أن تغلق بشكل كامل، وذلك لأسباب اقتصادية ولكن يمكن أن تفتح فترة وتغلق فترة أخرى.

