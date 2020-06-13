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"الصحة" تستجيب لاستغاثة "الكحلاوي" بشأن دار المسنين

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عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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المصريون ـ متابعات

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي من الوزارة إلى دار المسنين «الباقيات الصالحات» بمنطقة المقطم، وذلك فور استغاثة الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء الدار، من ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 بالدار، حيث يتولى الفريق الطبي المتابعة الصحية والإشراف الطبي لجميع المتواجدين بالدار.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، على صفحة الوزيرة الرسمية على الفيس بوك، أنه فور نشر الاستغاثة، كلفت الوزيرة الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة بإرسال الفريق الطبي والمتابعة الكاملة معه، للعمل بالتعاون مع الفريق الطبي الخاص بالدار، ومتابعة إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل لجميع المتواجدين بالدار.
وأشار مجاهد إلى أنه تم التواصل مع مدير الدار والتنسيق الكامل معه، حيث ستتولى وزارة الصحة والسكان إدارة العزل والإشراف الطبي بالدار، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله عن إغلاق الدار .
وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت أيضًا بنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا من المتواجدين بالدار إلى مستشفى القاهرة الفاطمية للعزل، والتي كانت قد وجهت بتخصيصها لعزل المرضى النفسيين من المصابين بفيروس كورونا، وذلك لتلقي الرعاية الطبية الكاملة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية وشفائهم.
وذكر أن الوزارة سوف توفر كافة سبل الدعم من الاحتياجات والمستلزمات للدار، حيث سيتم توفير حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية طبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما سيتم تقديم كافة سبل الدعم النفسي لجميع المتواجدين بالدار.

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