الشيخة إقبال الصباح : ليبيا في عيوننا وأراضيها خط أحمر

13 يونيو 2020 - 03:19 ص

عبرت الشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة في دولة الكويت عن سعادتها بمبادرة جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وترحيب دول كثيرة بهذه المبادرة .

أضافت الشيخة "إقبال الصباح " ما يخبأه أردوغان حول أطماعه في الإستيلاء على حقول البترول وخاصة مدينة "سرت" باتت مكشوفة للجميع كما وصفت ما يحدث في ليبيا الأن هو أطماع وأهداف داخلية وخارجية.







كما ناشدت " الصباح " باقي الدول العربية والأجنبية لمساندة المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا ووقف إطلاق النار، وإستئناف المحادثات السياسية الليبية.



كما أدانت بشدة تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر والقتل في ليبيا من قبل الجماعات المسلحة والتي يأتيها دعم خارجي .



كما حثت الدول المرحبة بالمبادرة "الإمارات ،السعودية ،أمريكا ، روسيا وعلى رأسهم مصر صاحبه المبادرة بضرورة الحزم في إتخاذ القرار ووقف إطلاق النار لتجنب وقوع ضحايا أكثر .





أضافت الشيخة" إقبال الصباح " أنها متابعة للأوضاع الدولية الحالية مشيرةً إلى موقف مصر المشرف في ظل أزمة كورونا والمساعدات الطبية التي أرسلتها مصر الى الصين وإيطاليا والآن السودان .





