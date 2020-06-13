10 معلومات عن شيري هانم و ابنتها زمردة بعد اتهامها بتقديم محتوى مخل

أحمد عادل شعبان
تصدر اسم "شيري هانم" و وابنتها زمردة مواقع البحث بعد قيام الإدارة العامة للآداب بالقبض عليهما بتهمة نشر محتوى خادش للحياء وأفكار تهدد أمن المجتمع.
وفيما يلي بعض المعلومات عنهما :
- اسمها الحقيقي شريفة رفعت أما شيري هانم فهو اسم الشهرة
- اسم ابنتها الحقيقي نورا هشام و وشهرتها زمردة
- تملك 55 ألف مشترك في قناتها على اليوتيوب
- ألغت أول حساب يخصها على "تيك توك" وكانت تملك عليه 51 ألف متابع
- لديها 27 ألف متابع على انستجرام
- تملك في حسابها الحالي على تيك توك حوالي 90 ألف متابع
- آخر فيديو لها على تيك توك كان يتحدث عن علاقة الرجل بالمرأة
- استخدمت خلال الأيام الماضية هاشتاج تحت عنوان #ابتسم_ سوف_ يتم_ القبض_ علينا
- وجهت إليها هي وابنتها تهمة تقديم محتوى مخل بالآداب وألفاظ نابية خادشة للحياء
- ألقى الأمن القبض عليها في شقة مفروشة بمصر الجديدة و بحوزتها أجهزة لاب توب وكاميرات تصوير وهواتف محمولة.
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