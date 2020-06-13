  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هشام الخياط

الخياط: بلازما المتعافين فشلت في علاج فنانة شهيرة مصابة بـ كورونا

الجثمان

استخراج سيدة من قبرها بكفر الزيات بعد دفنها بالخطأ بسبب كورونا

شيري هانم

10 معلومات عن شيري هانم و ابنتها زمردة بعد اتهامها بتقديم محتوى مخل

علاء مبارك

علاء مبارك ينعي "عادل" بعد وفاته بكورونا: شهادته ساهمت في تبرئتنا

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على نقص أدوية فيروس كورونا

كورونا

معلومة صادمة عن تحور فيروس كورونا العام المقبل

تحاليل كورونا

طبيب يكشف معلومة صادمة عن علاج كورونا ببلازما الدم

كورونا في مصر

هل الإصابة بالبرد تقي من كورونا؟ .. أخصائي بعلم الوبائيات يجيب

كورونا

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

كورونا

تفاصيل تبديل جثث كورونا داخل مستشفى بالغربية‎

10 معلومات عن شيري هانم و ابنتها زمردة بعد اتهامها بتقديم محتوى مخل

قضايا وحوادث

شيري هانم
شيري هانم
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة تخرج عن النص بكلمات جريئة ..و السبب شيري هانم

#

«قنبلة موقوتة».. قفزات هائلة في أعداد إصابات كورونا بالهند

#

فنان شهير يبحث عن عمل: مش لاقي شغل من 10 شهور

#

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن سلوى عثمان

فيديوهات مخلة

شيري هانم

زمردة

تصدر اسم "شيري هانم" و وابنتها زمردة مواقع البحث بعد قيام الإدارة العامة للآداب بالقبض عليهما بتهمة نشر محتوى خادش للحياء وأفكار تهدد أمن المجتمع.

وفيما يلي بعض المعلومات عنهما :

- اسمها الحقيقي شريفة رفعت أما شيري هانم فهو اسم الشهرة

- اسم ابنتها الحقيقي نورا هشام و وشهرتها زمردة

- تملك 55 ألف مشترك في قناتها على اليوتيوب

- ألغت أول حساب يخصها على "تيك توك" وكانت تملك عليه 51 ألف متابع

- لديها 27 ألف متابع على انستجرام

- تملك في حسابها الحالي على تيك توك حوالي 90 ألف متابع

- آخر فيديو لها على تيك توك كان يتحدث عن علاقة الرجل بالمرأة

- استخدمت خلال الأيام الماضية هاشتاج تحت عنوان #ابتسم_ سوف_ يتم_ القبض_ علينا

- وجهت إليها هي وابنتها تهمة تقديم محتوى مخل بالآداب وألفاظ نابية خادشة للحياء

- ألقى الأمن القبض عليها في شقة مفروشة بمصر الجديدة و بحوزتها أجهزة لاب توب وكاميرات تصوير وهواتف محمولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد .. أحمد مكي يظهر بمظهر غريب بعد غياب
» فجر السعيد تعلن نتيجة "المسحة" الخاصة بها بعد أنباء إصابتها بـ كورونا
» فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن والدتها: أمي مش مصرية
» "الصحة" تستجيب لاستغاثة "الكحلاوي" بشأن دار المسنين
» فيروس كورونا يفقد شراسته حال هذا الأمر
» أستاذ كبد: الحديث عن علاج فيروس كورونا "اجتهادات"
» "الباز" يكشف موعد اختفاء فيروس كورونا من العالم‎
» ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة
» الذهب يرتفع 3 جنيهات.. تعرف على أسعار اليوم
» كورونا.. 10 وفيات و109 إصابات جديدة في الجزائر
» يوفينتوس وميلان.. تعرف على التشكيل الرسمي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية