استخراج سيدة من قبرها بكفر الزيات بعد دفنها بالخطأ بسبب كورونا

أحمد عادل شعبان
كشف محمود محمد - نجل سيدة متوفاة بكورونا - تفاصيل استبدال جثمان والدته داخل مستشفى كفر الزيات .
وقال في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر" : اتصلوا في المستشفى وطلبوا مننا نستلم جثة والدتي ، رحت المشرحة جيت استلم الجثة لقيتها جثة راجل .
وأضاف: مدير الأمن تدخل واتضح إن جثة أمي كانت مدفونة منذ ساعتين بدلا من الرجل.
وتابع: الخطأ حدث بسبب أن جثث المتوفين بكورونا بتبقى محطوطة في غلاف مقفول عليه والناس بتخاف.
واستدرك: مساعد الوزير تدخل واقترح علينا نلم الموضوع ، وأنا مكانش يهمني حاجة غير أمي .. أخدنا الجثمان ومشينا بعد ما فتحنا القبر.
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