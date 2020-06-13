» سفارة السعودية بأمريكا تحذر من نشاط مشبوه عبر بريدها

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، مما وصفته بـ"نشاط مشبوه" حول حسابات معينة لبريدها الإلكتروني.

ودعت السفارة المؤسسات الإعلامية التي تتسلم رسالة من مسؤولين ببعثة المملكة، للتأكد من صحتها.

ودعت السفارة المؤسسات الإعلامية التي تتسلم رسالة من مسؤولين ببعثة المملكة، للتأكد من صحتها.

وقالت السفارة عبر تويتر: "تود السفارة السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة".

وقالت السفارة عبر تويتر: "تود السفارة السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة".