هزت السعودية.. يحرق زوجته بعد حلق شعرها

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جازان

يعذب زوجته

وافد آسيوي

في جريمة مروعة وصادمة بمنطقة جازان بالسعودية، أقدم وافد آسيوي على عملية تعذيب زوجته بطريقة وحشية.

وكانت محافظة  جازان قد شهدت واقعة مروعة لقيام وافد آسيوي بتعنيف زوجته بطريقة وحشية ومؤلمة.

وبحسب ما نشرته وسائل إلام محلية فقد نجحت الجهات الأمنية في جازان، في توقيف الوافد المتهم بتعنيف زوجته؛وبدأت في الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وأفاد شهود عيان أن الزوجة مقيمة وأم لثلاثة أطفال، قد تعرضت للضرب من قبل زوجها وحرق جسمها بماء ساخن ، بالإضافة إلى كيّها في أجزاء مختلفة من جسمها، ثم حلق شعرها بعد ذلك .


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