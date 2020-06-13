صدمة بدولة عربية .. ابنة فنان شهير في تشكيل عصابي خطير

13 يونيو 2020 - 09:43 ص

في واقعة تفاجأ بها الشارع الجزائري، تمكنت عناصر من الأمن بمدينة وهران، من الإيقاع بـ 7 أشخاص متورطين في تكوين تشكيل عصابي مختص في سرقة المنازل

وبحسب ما نشره موقع تليفزيون النهار فقد قام الموقوفون بالاستيلاء على صندوقين من الذهب الخالص قدرت كميته بما مجموعه 250 مليون سنتيم.

وكانت جهات أمنية قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض مسكن للسرقة، باستعمال مفاتيح المنزل المسروقة من أحد أفراد العائلة ، لتباشر عناصر الأمن تحرياتها المكثفة التي أسفرت عن فك لغز عملية السرقة في وقت سريع.

وعقب استصدار إذن بتفتيش مسكن أحد المنتمين للعصابة الذي يعتبر ابن أحد الصاغة تم العثور على جزء من الحلي المسروق.

وأسفرت التحقيقات أنه بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش المسكن، اتضح أن ابنة أحد مغني الراي المشهورين بوهران وجد اسمها في القضية.

وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط بحوزة ابنة المغني المشهور كمية من المخدرات على شكل أعمدة من الكيف المعالج إلى جانب أقراص أخرى مخدرة.

تم توقيف المتورطين، ليتم إحالة ملف أفراد العصابة أمام الجهات القضائية المتابعين بتهم تكوين تشكيل عصابي مختص في السرقة وحيازة مخدرات.