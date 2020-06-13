  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

ارشيفية

التفاصيل الكاملة لانتحار مصاب "كورونا" في كرداسة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

سيد قطب

إمام مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود: سيد قطب رأس الخوارج المعاصرين

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل

أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار

أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار

صدمة بدولة عربية .. ابنة فنان شهير في تشكيل عصابي خطير

صدمة بدولة عربية .. ابنة فنان شهير في تشكيل عصابي خطير

هزت السعودية.. يحرق زوجته بعد حلق شعرها

هزت السعودية.. يحرق زوجته بعد حلق شعرها

وزارة المالية

المالية تزف بشري بشأن مرتبات يونيو

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار

الصفحة الأخيرة

أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار
أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. عرض القمر للبيع في مزاد بقيمة مليوني إسترليني

#

خسائر بالمليارات تلحق بشركة «آبل» بسبب فيروس كورونا

#

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.42 مليار دولار

#

تحركات واسعة لتنفيذ أكبر خطة تمويلية لدعم السياحة

آبل

ايفون

خداع

تريليون دولار

باركر

في أكبر عملية تعويض أقدم مواطن أمريكي على رفع دعوى قضائية  ضد عملاق التكنولوجيا آبل.

وجاءت الدعوى عقب ما وصفه باركر بأنه عملية "خداع" قال إنه تعرض لها.

 وطالب باركر بمئات المليارات كتعويض، كما جاء في وثائق من محكمة فيدرالية في ولاية ميزوري.

وبحسب ما نشرته فوكس بيزنس"، فقد كشف باركر، البالغ من العمر 39 عاما، أنه ذهب إلى متجر آبل في سانت لويس غاليريا في 29 أكتوبر 2018 بسبب عطل في هاتفه المحمول.

وأضاف أن موظفا احتفظ بهاتفه بعدما أضاف له ميزات جديدة، وأعطاه هاتفا مختلفا، ثم وصفه بأنه "مجنون".

وفي التفاصيل يسعى باركر الآن للحصول على تريليون دولار من الأضرار، ومنوها أنه طلب هذا المبلغ الخيالي بسبب ما عاناه من دخول المستشفى، والسفر، والإذلال، والإحراج، والتشهير.

يذكر أن الميزات الجديدة التي تم تنزيلها في هاتفه تهدف إلى تسريع عملية تسجيل الدخول عبر رمز المرور عندما يرتدي المستخدم كمامة الوجه ولا يكون بإمكانه فتح الهاتف عبر "بصمة الوجه".

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها باركر مقاضاة الشركة، حيث رفع دعوى في الماضي ضدها بسبب هاتف آيفون، وطالب حينها بترليوني دولار، لكن القاضي رفض القضية حينها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. إصابة الشيخ عبد الله المصلح بفيروس كورونا
» وصفوا بالحمير فقاموا بتكريم الحمار..غضب عمال البلدية بدولة عربية
» تصريحات غير متوقعة من " ترامب" عن الانتخابات الرئاسية
» آيفون ذهب هدية لمحرز
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» سفارة السعودية بأمريكا تحذر من نشاط مشبوه عبر بريدها
» المطافي تنقذ نجم الزمالك السابق من حريق مروع
» فنانة شهيرة تحرج معجبة أشادت بها وبجمالها .. وصدمة من متابعيها
» شاهد .. أحمد مكي يظهر بمظهر غريب بعد غياب
» فجر السعيد تعلن نتيجة "المسحة" الخاصة بها بعد أنباء إصابتها بـ كورونا
» فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن والدتها: أمي مش مصرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية