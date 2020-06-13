» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عددًا من المواجهات بالدوريات الأوروبية بالإضافة إلى مباراة في نصف نهائي كأس إيطاليا بين نابولي وإنتر ميلان.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
كأس إيطاليا
نابولي X إنتر ميلان- 10:00 مساءً.
الدوري الإسباني
إسبانيول X ديبورتيفو ألافيس - 02:00 مساءً بي إن سبورتس 3.
سيلتا فيجو X فياريال- 04:00 مساءً بي إن سبورتس 3.
ليجانيس X بلد الوليد- 07:30 مساءً بي إن سبورتس 3.
ريال مايوركا X برشلونة- 10:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
الدوري الألماني
هيرتا برلين X اينتراخت فرانكفورت - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 6.
كولن X يونيون برلين - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 7.
فولفسبورج X فرايبورج - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 4.
بادربورن X فيردر بريمن - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 2.
فورتونا دوسلدورف X بوروسيا دورتموند - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 1-5.
بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنغلادباخ - 06:30 مساءً بي إن سبورتس 1-5.
الدوري البرتغالي
سبورتينج براجا X بوافيستا - 10:00 مساءً.
ظهر12:00 م
فجر
03:13
شروق
04:55
ظهر
12:00
عصر
15:39
مغرب
19:05
عشاء
20:35