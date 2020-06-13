» تصريحات غير متوقعة من " ترامب" عن الانتخابات الرئاسية

13 يونيو 2020 - 09:50 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعهد بقبول هزيمته في انتخابات الرئاسة 2020 في حال خسارته ،لافتا إلي أن لديه مشاريع أخري إذا غادر البيت الأبيض.

وأضاف "ترامب " في مداخلة تليفزيونية مع " فوكس نيوز " الأمريكية :" بالطبع إذا لم أفز فهذا يعني أنني لم أفز وسأمضي قدما وسأفعل أمور أخري ، لافتا إلي منافسه جون بايدن الذي اتهمه بعدم الرغبة في ترك الرئاسة حال خسارته معتبرا أنه يقيم في أي مكان كان مخبأ في الطبق السفلي ولا يخرج منه فوزه سيكون أمرا محزنا".

علي الجانب الآخر قال بايدن الذي يتقدم علي ترامب في معظم استطلاعات الرأي علي المستوي الوطني أنه قلق من أن الرئيس الحالي سيحاول سرقة الانتخابات ولكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقونه من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة .

جدير بالذكر أنه من المتوقع ازدياد أعداد المصوتين عبر البريد بسبب مخاوف من فيروس " كورونا" المستجد وحذر الخبراء من أن العملية قد يشوبها بعض الفوضى علي غرار ما حدث في الانتخابات التمهيدية للولاية