  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

ارشيفية

التفاصيل الكاملة لانتحار مصاب "كورونا" في كرداسة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

سيد قطب

إمام مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود: سيد قطب رأس الخوارج المعاصرين

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل

أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار

أكبر تعويض لعملية خداع.. يقاضي آبل بتريليون دولار

صدمة بدولة عربية .. ابنة فنان شهير في تشكيل عصابي خطير

صدمة بدولة عربية .. ابنة فنان شهير في تشكيل عصابي خطير

هزت السعودية.. يحرق زوجته بعد حلق شعرها

هزت السعودية.. يحرق زوجته بعد حلق شعرها

وزارة المالية

المالية تزف بشري بشأن مرتبات يونيو

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

آيفون ذهب هدية لمحرز

الرياضة

محرز
محرز
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الشئون الإسلامية: حظر التجول هدية من ربنا

#

" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

#

8 ضحايا..محامي ذهب لمصالحة زوجته فارتكب مجزرة

#

لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا

ايفون

محرز

نغظى بالذهب

حصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على هدية خاصة من العلامة التجارية idesign gold ، وهي عبارة عن هاتف آيفون مغطى بالذهب الخالص.

وقام  محرز بنشر صورة هاتفه الجديد على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام ، حيث أبدى إعجابه الشديد بالهدية الثمينة.

وعلى صعيد تفوق محرز الكروي فقد حجز مكانة في التشكيلة المثالية للعبة نداء الواجب الشهيرة.

ونشر موقع غول العالمي بالشراكة مع لعبة call of duty تصويت لاختيار التشكيل المثالي للعبة واختيار 11 عميلا من كل فريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. إصابة الشيخ عبد الله المصلح بفيروس كورونا
» وصفوا بالحمير فقاموا بتكريم الحمار..غضب عمال البلدية بدولة عربية
» تصريحات غير متوقعة من " ترامب" عن الانتخابات الرئاسية
» آيفون ذهب هدية لمحرز
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» سفارة السعودية بأمريكا تحذر من نشاط مشبوه عبر بريدها
» المطافي تنقذ نجم الزمالك السابق من حريق مروع
» فنانة شهيرة تحرج معجبة أشادت بها وبجمالها .. وصدمة من متابعيها
» شاهد .. أحمد مكي يظهر بمظهر غريب بعد غياب
» فجر السعيد تعلن نتيجة "المسحة" الخاصة بها بعد أنباء إصابتها بـ كورونا
» فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن والدتها: أمي مش مصرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية