إيران: الجاسوس ليس له علاقة باغتيال قاسم سليماني

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وكالات- الدويني فولي

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إيران

قاسم سليماني

السلطة القضائية

جاسوس

أعلنت طهران السبت، أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرًا، لا علاقة له باغتيال قاسم سليماني، كاشفة عن أنه كان يقدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية عن القوات الإيرانية بسوريا.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، إن "الجاسوس محمود موسوي مجد، الذي حكم عليه بالإعدام، كان مقيما في سوريا مع عائلته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعمل وزارة الدفاع وفيلق القدس وتحركات قاسم سليماني وأماكن إقامته خلال عامي 2018 و2019 إلى الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية".

وأضاف إسماعيلي أنه "لا علاقة للجاسوس محمود موسوي مجد باغتيال سليماني، وهو كان يقدم للعدو معلومات عن قواتنا الاستشارية في سوريا".

ولفت إسماعيلي إلى أن حكم الإعدام بحق موسوي مجد صدر بالفعل وتم تأييده، وسينفذ في وقت لاحق.

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