» وفاة مُعلم وشقيقته داخل منزلهما بكورونا

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متابعات- محمد إبراهيم

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معلم

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بنى سوف

لفظ معلم وشقيقته أنفاسهما الأخيرة داخل منزلهما عقب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، عقب عزلهما منزليا بناء على استشارة طبيب خاص في عيادته، وفقًا لمصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف.

وأضاف المصدر لم يرد أي منهما إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإنما خضعا للكشف الطبي لدى عيادة أحد الأطباء الخاصة، ونصحهما بالعزل المنزلي عقب إبلاغهما بأن الأعراض التي لديهما هي نفسها أعراض الفيروس، وبالفعل جرى عزلهما منزليا بمعرفتهما.

وتابع: «توفي الشقيقان، وفور علمنا بالواقعة، جرى احتجاز 4 من الأسرة في العزل بمستشفى الفشن المركزي وإجراء الفحوصات لهم وسحب عينة لتحليلها.

وأضاف: «سيتم اتخاذ إجراءات ضد الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليهما ونصحهما بالعزل المنزلي»


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