حميات إمبابة: وصلنا ذروة كورونا وتزف بشرى للمواطنين

13 يونيو 2020 - 11:04 ص

قال الدكتور ماهر الجارحى، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن مصر دخلت مرحلة ذروة تفشى فيروس كورونا لأسباب عدة من أهمها الاستهانة بفيروس كوورنا وعدم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.





وكشف نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عن انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا نظرأ لزيادة أعداد الأجسام المضادة بعد حالات الشفاء من فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه فى حالة معاودة فيروس كورونا مرة أخرى العام القادم سيكون من السهل علاجه مع اقتراب عدد كبير من الدول من اكتشاف لقاح يحارب الفيروس .

ولفت نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن خطر الإصابة بفيروس كورونا هو سرعة انتقاله من شخص لآخر حيث إصابة شخص واحد تنقل العدوى لعدد 10 أشخاص أو أكثر.



