» اعتقال قاضٍ إيراني هارب بتهم الفساد والرشوة

13 يونيو 2020 - 11:18 ص

أعلن المتحدث باسم القضاء في إيران، غلام حسين إسماعيلي، اليوم السبت، أن قاضًيا إيرانيًا اتهم بالفساد واستولى على أكثر من 500 ألف دولار وحصل على مبالغ على سبيل الرشوة، قد اعتقل في رومانيا.





وقال إسماعيلي، وفقًا لما نقلته عنه وسائل اعلام إيرانية، إنه بعد الإجراء القانوني للقضاء، اعتقل غلام رضا منصوري في رومانيا وسلم إلى الإنتربول.





وأضاف "كان القاضي منصوري قد اعلن عن عودته إلى إيران في وقت سابق لحضور جلسة محاكمته على الفساد والرشوة.





وتابع الناطق باسم القضاء الايراني: لكن بعد إجراء التحقيقات أدركنا أن هذا الإعلان ليس جادًا ويشبه تهربا" ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الايرانية.