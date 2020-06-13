» مواجهات عنيفة بين الجيش والمتظاهرين تسفر عن إصابات بالعشرات

13 يونيو 2020 - 11:29 ص

لليوم الثاني علي التوالي استمرت المواجهات العنيفة بين الجيش والمتظاهرين في مدينة طرابلس بشمال لبنان أسفرت عن إصابة 49 شخصا بينهم 6 عسكريين.

وأعلنت غرفة عمليات الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بيان صحفي اليوم وبثته الوكالة الوطنية للإعلام أن الإصابات تنوعت بين الاختناق والجروح والرضوض وأنه تم نقل بعض المصابين إلى مستشفيات المدينة.

جدير بالذكر أن المظاهرات اندلعت أول أمس احتجاجًا علي تردى الأوضاع المعيشية، واستمرت المواجهات وعمليات الكر والفر بين قوات الجيش والمتظاهرين.