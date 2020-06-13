  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مفاجأة.. 1.5 مليون دولار مكافأة لقاتل فلويد

مفاجأة.. 1.5 مليون دولار مكافأة لقاتل فلويد

سعودي بالسجون الأمريكية.. الدوسري يهاتف والدته بعد 9 سنوات

سعودي بالسجون الأمريكية.. الدوسري يهاتف والدته بعد 9 سنوات

مفاجأة كبرى تعلنها الصين بشأن كورونا.. وتتعهد بهذا الأمر

حميات إمبابة: وصلنا ذروة كورونا وتزف بشرى للمواطنين

الطبيب

زوجة الطبيب فاقد البصر: الحياة صعبة جدًا لكن عندى أمل في ربنا

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تجار السجائر تجار حرب

قاسم سليماني

إيران: الجاسوس ليس له علاقة باغتيال قاسم سليماني

كرم جبر

إحالة رئيس تحرير روز اليوسف للتحقيق

مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة

ارشيفية

التفاصيل الكاملة لانتحار مصاب "كورونا" في كرداسة

سيد قطب

إمام مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود: سيد قطب رأس الخوارج المعاصرين

لليوم الثاني على التوالي..

مواجهات عنيفة بين الجيش والمتظاهرين تسفر عن إصابات بالعشرات

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لبنان..مواجهات وسط بيروت بين الجيش ومحتجين

#

ألمانيا.. مصنع لحوم يتحول إلى بؤرة "كورونا"

#

بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"

#

"أطباء السودان": 17 مصابا وحالات اختناق باحتجاجات الخرطوم

لبنان

مظاهرات

طرابلس

لليوم الثاني علي التوالي استمرت المواجهات العنيفة بين الجيش والمتظاهرين في مدينة طرابلس بشمال لبنان أسفرت عن إصابة 49 شخصا بينهم 6 عسكريين.

وأعلنت غرفة عمليات الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بيان صحفي اليوم وبثته الوكالة الوطنية للإعلام أن الإصابات تنوعت بين الاختناق والجروح والرضوض وأنه تم نقل بعض المصابين إلى مستشفيات المدينة.

جدير بالذكر أن المظاهرات اندلعت أول أمس احتجاجًا علي تردى الأوضاع المعيشية، واستمرت المواجهات وعمليات الكر والفر بين قوات الجيش والمتظاهرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فيس بوك" يفصل موظفا بسبب منشورات ترامب
» الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبى الفريق
» مواجهات عنيفة بين الجيش والمتظاهرين تسفر عن إصابات بالعشرات
» صدمة بدولة عربية .. ابنة فنان شهير في تشكيل عصابي خطير
» اعتقال قاضٍ إيراني هارب بتهم الفساد والرشوة
» وفاة مُعلم وشقيقته داخل منزلهما بكورونا
» مجددا.. أسراب الخفافيش تظهر بالقليوبية وتهاجم الخانكة
» الأهلى ينتظر إنعاش خزينته بـ 600 ألف دولار
» السعودية.. إصابة الشيخ عبد الله المصلح بفيروس كورونا
» وصفوا بالحمير فقاموا بتكريم الحمار..غضب عمال البلدية بدولة عربية
» تصريحات غير متوقعة من " ترامب" عن الانتخابات الرئاسية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية