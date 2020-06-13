سفير كوريا الجنوبية يعلن عن خطة بلاده الفترة المقبلة مع مصر

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وزير المالية وسفير كوريا الجنوبية
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متابعات- أمينة عبد العال

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وزير المالية

كوريا الجنوبية

كورونا

أعرب وزير المالية الدكتور محمد معيط، في لقائه يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، عن تقديره لجهود السفير يون يو تشول، التى أسهمت فى إرساء دعائم التعاون بين حكومة بلاده ومصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين.

وأعرب يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر، خاصة فى ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود ملموسة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الكوريين، مشيدا بتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع الشركات الملتزمة بمزايا "القائمة البيضاء" التي تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي.

وأضاف وزير المالية أن مصر تتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، معربًا عن تقديره لحكومة كوريا الجنوبية، التى دعمت الجهود المصرية في مواجهة أزمة "كورونا" بمساعدة طارئة 200 ألف دولار، لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2% وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.


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