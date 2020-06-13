» لتحريضه على الفسق.. القبض على صاحب صفحة "الهلالي شو"

13 يونيو 2020 - 12:21 م

أصدر قاضي المعارضات بكفر الدوار بمحافظة البحيرة أمرًا بحبس صاحب صفحة "الهلالي شو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على الفسق وازدراء ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع والتعرض لأنثي.

كما أمرت المحكمة بعرض المتهم على المختصين في المصنفات الفنية بالإذاعة والتليفزيون الاثنين المقبل لمقارنة شكله وصوته بما هو منشور علي صفحات التواصل من فيديوهات، حسبما نشرت " الوطن " .

وأثناء التحقيقات اعترف المتهم بأنه هو من قام بتسجيل مقاطع الفيديو وأنه لم يقصد إهانة سيدات مصر وأنه تصرف بحسن نية.

جدير بالذكر أن مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية ألقت القبض علي صفحة "الهلالي شو" بعد رصد الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تداول فيديوهات شأنها التحريض وازدراء العادات والتقاليد، ومنها مقطع فيديو لشخص يضايق فتاتين ويطلب منهما الركوب بسيارته ومقطع آخر بعنوان عرضت على البنات المحجبات 5 آلاف جنيه لخلع الحجاب ووافقن.