» حفلات بمتفرج واحد في عاصمة أوروبية بسبب كورونا

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حفلات بمتفرج واحد في عاصمة أوربية بسبب كورونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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باريس

كورونا

متفرج واحد

قاعة الجاز

في تحدٍ لكورونا اضطرت قاعة الجاز «لا غار»، في شمال شرق باريس لتنظيم حفلاتها بمتفرج واحد أو اثنين، بعد أن كانت تزدحم  بالجمهور.

وفي التفاصيل من يرغب في حضور الحفل عليه أن يسجل اسمه في القائمة وعندما يأتي دوره يعرف نفسه على الفنان في دقائق ثم يبدأ العزف حتى إذا انتهت فقرته يدخل متفرج آخر والذي يجلس على بعد 5 أمتار من العازف.

يقول عازف الساكسفون غائيل أوريلو إن عودة العزف مجددا بالنسبة لي هو تحرر فعلي.. وبحسب نفسية الناس، أشعر أحياناً بأن عليَّ أن أعزف أشياء مختلفة.

يأتي في تحد من الجمهور الباريسي للأزمة، بسبب حاجته للفن، والتي توقفت  منذ أكثر من شهرين.


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