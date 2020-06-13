» خلصانة بشياكة.. هروب سجينين تركا رسالة بالعودة لمحبسهما

13 يونيو 2020 - 01:14 م

في عملية هروب نادرة ومثيرة، تمكن سجينان من الفرار من سجن في مدينة روما الإيطالية، خلال الأيام الماضية.

العجيب أن السجينيْن، تركا رسالة في الزنزانة، يؤكدان فيها لإدارة السجن العودة مرة أخرى لاستكمال فترة الحكم الخاص بهما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جاكرتا بوست" ، فقد كتبا في رسالتهما ، أنهما اضطرا إلى الهرب، بسبب مشاكل تواجه عائلتيهما.

وفي التفاصيل كشف داود زوكانوفيتش (40 عاماً)، وليل أحمدوفيتش (46 عاماً)، أن أولادهما يواجهون مشاكل حياتية، بسبب قضية تتعلق بتجارة المخدرات، لذا اضطرا إلى الهرب، لأنه يتعين عليهما حمايتهم.

كما أنهما قررا الهروب، بسبب عدم وجود عائل لأولادهما بالخارج، لأن زوجتيهما أيتقضيان أيضا حكما بالسجن.

وتمكن السجينان من الهروب بطع قضبان الزنزانة بمبرد حديد ثم صنعا حبلا استخدماه في الهرب.

ووعد الرجلان اللذان يقضيان فترة سجن تستمر إلى 2029، بتهمتي الاحتيال والسرقة، بأنهما سوف يعودان في أسرع وقت.