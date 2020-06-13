» «عيد عبد الملك»: "أكتر خضة اتخضتها في حياتي"

13 يونيو 2020 - 01:23 م

نشب حريق داخل العمارة السكنية التي يقيم بها أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق.



وقال "عبدالملك" عبر "تويتر"، إنه حصل ماس كهربائي في العمارة وحريق في الدور الأخير وقبل الأخير، مضيفا "أكتر خضة اتخضتها في حياتي أنا وعيلتي وكل الجيران".





وتابع لاعب الزمالك الأسبق، "ربنا سلم وستر الحمدلله والمطافي قدرت تنقذ الموقف.. الخوف على حبايبك وناسك وأولادك في المواقف دي حاجة صعبة ربنا ما يكتبها على حد".



