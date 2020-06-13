» اعتراف صادم.. انتشار الإيدز في سجون دولة إسلامية

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إيران

السجون

سجناء

الايدز

أعلن رئيس منظمة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، اليوم السبت، عن وجود 2000 سجين في البلاد مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وقال جهانغير خلال حفل انتهاء مهمته، وتعيين السلطة القضائية بدلا منه، محمد مهدي محمدي، إن "عدد المعتقلين في السجون الإيرانية 211 ألفا، وهم محتجزون في 268 مركزا".

وأشار إلى أن: "إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة في قارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء".

وذكر جهانغير أنه: "مع انتشار فيروس كوورنا في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26 فبراير الماضي، وبحلول نهاية مايو الماضي، تم منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم، وأطلب أن يتم الحرص على إعادتهم".


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