» "العراقى" يكشف حقيقة مفاوضات القطبين

13 يونيو 2020 - 02:18 م





كشف كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، حقيقة تلقيه عروضًا من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، للانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال العراقي في تصريحاته تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لكل مقام مقال، وعندما يأتي عرض من أحد الأندية الداخلية، سوف أفكر في مختلف الأمور قبل حسم أمري منه، العرض الرسمي الوحيد الذي جاء للمصري كان من البرتغال، كما يوجد اهتمام من أندية أخرى في أوروبا، لكن لا يوجد أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك».





وأتم: «عقدي مع المصري ممتد لعامين مقبلين، وهناك حديث حاليًا حول إمكانية تجديد التعاقد في الفترة المقبلة مع وجود ترضية لكن لن نختلف حول هذا الأمر لأن المصري بيتي».



