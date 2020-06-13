» 3 شروط للزمالك للاستغناء عن أوناجم

13 يونيو 2020 - 02:43 م





حدد نادي الزمالك، شروطه للتخلى على صانع ألعاب المغربى محمد أوناجم خلال الصيف المقبل.





أولها هى ضرورة موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على رحيل اللاعب.





وثاني هذه الشروط هى ضرورة توافر البديل المناسب لمحمد أوناجم في القلعة البيضاء، حتى لا يتسبب رحيله في أزمة فنية.



