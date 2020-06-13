» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

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باتريس كارتيرون
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الزمالك

مرتضى منصور

كارتيرون

تجديد تعاقد

 
حدد الفرنسي كارتيرون المدير الفني الزمالك، يوم 1 يوليو المقبل موعدًا لعودة التدريبات بشكل تدريجي.

وأخطر كارتيرون جهازه المعاون ولاعبي الفريق بالعودة للتدريبات بشكل تدريجي بداية من 1 يوليو المقبل.

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضي في البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويجتمع الفرنسي كارتيرون مع مرتضى منصور اليوم بمنزل الأخير.

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