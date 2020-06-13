  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

بيان جديد.. وزارة الري: إثيوبيا ليس لديها نية لحل الأزمة

باتريس كارتيرون

رسميًا.. الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع مديره الفني

ضابط أمريكي: لقد قتلنا «إيريك جارنر».. هذا ظلم فظيع

ضابط أمريكي: لقد قتلنا «إيريك جارنر».. هذا ظلم فظيع

مرتضى منصور

محمد عثمان يقاضي مرتضى منصور أمام النائب العام

المشروع

بالصور.. مصر تدشن أكبر جسر متحرك في العالم

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

بعد واقعة وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية

اللاعب الراحل علي هادي

اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب علي هادي قبل وفاته بكورونا

السعودية- كورونا

السعودية تسجل أكبر عدد إصابات يومي بـ"كورونا"

السيسي وبوتين

فيديو يكشف عن أكبر صفقة بين مصر وروسيا

أرشيفية

قيدته لتتحكم في معاشرته لكنها غدرت به ومزقت جسده

بالصور.. مصر تدشن أكبر جسر متحرك في العالم

آخر الأخبار

المشروع
المشروع
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم

#

عبور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس

#

اليوم.. العالم يشاهد متاحف مصر

#

تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر

العالم

مصر

مخطط

جسر

كوبري

تعمل مصر على تدشين كوبري عائم يربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات، حيث يسمى كوبري الفردان العائم الجديد للسكك الحديدية.

ووفقا للمخطط سيتم ربط سيناء بالمحافظات عن طريق 6 أنفاق للسيارات وطريق مزدوج للسكك الحديدية، بالإضافة للكباري العائمة والمعديات.

ويعتبر إنشاء كوبري الفردان المعدني الجديد لعبور القطارات أحد أهم المشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة، لتنمية هذه المنطقة.

وصنف هذا الكوبري بأطول جسر متحرك في العالم، حيث يبلغ طوله 340 مترا، وعرضه من الداخل 10.2 متر، وأرضية الكوبري معدنية يمر بمنتصفها خط السكة الحديدية، وعلى كل من جانبية حارة بعرض 3 متر لمرور السيارات والشاحنات بحمولة 70 طنا.

وهو يعبر قناة السويس ويربط سيناء بباقي مصر، ومفتوح للسماح بالملاحة في قناة السويس، وينغلق فقط لمرور القطارات.

ويتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة الكوبري القائم أعلى قناة السويس وتحويله من مسار واحد للقطارات إلى اثنين، بالإضافة إلى إنشاء كوبري جديد متحرك يحمل نفس التصميم الهندسي للكوبري القديم على قناة السويس الجديدة، ضمن مخطط ربط شبكة السكك الحديدية بشبه جزيرة سيناء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صدمة.. الجدة تترك حفيدها في السيارة وتعود لتجده جثة
» «السكة الحديد» تواجه كورونا بتصنيع دروع واقية للوجه
» عبدالرحمن الشهري.. تخلى عن الكمامة أثناء الصلاة فأصيب بكورونا
» نحو 80 ألف إصابة بـ"كورونا" في قطر
» حريق كبير في أحد أشهر أسواق إيران
» تفاصيل صادمة.. يغتصب ويقتل أخته
» قرار هام من المحكمة بشأن مغتصب طفلة 3 سنوات
» "فيسبوك" تفصل أحد موظفيها بسبب "ترامب"
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد تجديد تعاقده مع الزمالك
» 3 شروط للزمالك للاستغناء عن أوناجم
» "العراقى" يكشف حقيقة مفاوضات القطبين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية