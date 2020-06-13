» نحو 80 ألف إصابة بـ"كورونا" في قطر

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ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في قطر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة  خلال الـ24 ساعة الماضية ، ولا حالات وفاة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 78416، ولم ترصد أي حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى عدد الوفيات 70 حالة وفاة".

وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة، حسب الوضع الصحي لكل حالة.

كما لفتت الوزارة إلى تعافي 1956 شخصا من الإصابة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 55252 حالة.

وذكرت الوزارة أن البلاد بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب الاختلاط.

وعربيا، تحتل السعودية وقطر والإمارات المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تأتي الكويت وسلطنة عُمان والبحرين في المراكز الخامس والسادس والسابع، على التوالي.



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