رسميًا.. الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع مديره الفني

أعلن نادي الزمالك، في خطاب رسمي، تجديد تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم جديد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر» صورة للمدرب الفرنسي، وأرفقها بتعليق: «باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر.. تمنوا حظًا جيدًا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات».

وحقق الزمالك مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون، منذ التعاقد معه في ديسمبر الماضي، بطولتي السوبر الأفريقي والمصري، وتأهل رفقته إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

ووقع المدرب الفرنسي على العقود الجديدة بحضور أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، عضوا مجلس إدارة النادي، وفاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، ويحيى على، وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل.