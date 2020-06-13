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الصين.. إعدام أسترالي يوتر العلاقات بين البلدين

عرب وعالم

الصين
الصين
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الطيب حسين

دخلت العلاقات بين الصين وأستراليا مرحلة متوترة، إثر إعلان السلطات الأسترالية اليوم السبت، صدور حكم بإعدام أحد مواطنيها في الصين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إنها تقدم مساعدة قنصلية للرجل المحكوم، دون أن تذكر اسمه.

وأضافت الوزارة في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز": "أسفنا بشدة لدى سماع الحكم الصادر في هذه القضية".

وأكدت أن أوستراليا "تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال ولكافة الأشخاص. ونحن ندعم الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، ونلتزم بالسعي لتحقيق هذا الهدف عبر كل السبل المتاحة".

وذكرت وسائل إعلام صينية وأسترالية أن الرجل يدعى كام جيلاسبي وألقي القبض عليه قبل سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات في جنوب الصين.

وبحسب عدة تقارير إعلامية، تم القبض على جيلاسبي في 2013 وبحوزته ما يزيد على 7.5 كيلوغرام من مادة ميتامفتامين في أمتعته عندما كان يجري إجراءات اعتلاء رحلة طيران دولية من مطار بايون في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين.

ويرى خبراء أن هذا الحكم من شأنه أن يزيد من حدة التوتر بين البلدين، إذ يشهد الجانبان توترا دبلوماسيا منذ أن دعت أستراليا لفتح تحقيق دولي بشأن مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين.



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