» عبدالرحمن الشهري.. تخلى عن الكمامة أثناء الصلاة فأصيب بكورونا

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اصابة

كورونا

عبدالرحمن الشهري

مهندس سعودي

كشف المهندس السعودي عبدالرحمن الشهري، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تخليه عن الكمامة أثناء الصلاة.

ونشر "الشهري" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نص رسالة من وزارة الصحة له تؤكد إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات، وعلق بالقول :" على الرغم من حرصي على لبس الكمامة والتباعد لكن في الأسبوع الماضي كنت أصلي في المكتب ولأني لحالي تركت الكمامة ولكن تفاجأت بزميلي دخل يصلي بجنبي بدون مسافة وأول ماوقف كح والله من يومها ماعرفت طعم النوم ولا أكلت أكل وصداع وشيء الله لايوريكم.. الآن تأكدت إصابتي والحمد لله على كل حال".

وأضاف في تغريدة أخرى ردًا على دعاء متابعيه له بالشفاء :" الله يجزاكم خير الي اتصل وارسل ودعى مقدر ارد عليكم الله لايوريكم مكروه

انا سويت المسحة بعد ماتأكدت اصابة زميلي وطلعت النتيجة بيوم واخذوني من البيت وبالمستشفى منوم حاليا .. كل مايصيب المؤمن يؤجر عليه حتى الشوكة لكن اقول هذا الكلام للي يستهينون ويقولون شيء نفسي".

وتابع :" والله مو كذا تخيل تبغى تتنفس ماتقدر ويعطونك اكسجين والكحة ماتخليك ويجبون ادوية تهدي الكحة حتى تقدر تتنفس واذا انت محظوظ وكملت كم ساعة قبل الأزمة الثانية ".

واختتم قائلًا :" ان شاء الله حالتي في تحسن بس نحتاج اجازة في المستشفى كم يوم ان شاء الله..لين يزول هذا العارض..  واحنا برحمة أرحم الراحمين".


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